Fr 28.12.2018 | 07:45 | Interviews

- Böllerverbot in Berlins Innenstadt: "Schwer machbar"

Während sich manche schon auf das Silvester-Feuerwerk freuen, graust es anderen davor: 60 Prozent der Deutschen sind laut einer Umfrage für ein Böllerverbot in den Innenstädten, in Dortmund oder Braunschweig existiert es bereits. Um Verbotszonen auch in Berlin einrichten zu können, müsse vor allem der Bund tätig werden und das Sprengstoffgesetz ändern, so Frank Zimmermann, innenpolitischer Sprecher der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus.