Do 27.12.2018 | 15:05 | Interviews

- Moscheesteuer: Eine Diskussion an der Realität vorbei?

Soll Deutschland eine Moschee-Steuer einführen? Diese Frage wird derzeit wieder in Deutschland diskutiert. Politiker begrüßen die Idee, geht es doch darum den ausländischen, möglicherweise radikalen Einfluss auf muslimische Gemeinden in Deutschland einzudämmen. Wie realistisch so eine Moschee-Steuer analog zur Kirchensteuer ist, erklärt Matthias Schirmer aus der rbb-Redaktion Religion und Gesellschaft.