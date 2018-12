imago/ipon Bild: imago/ipon

Do 27.12.2018 | 07:25 | Interviews

- "Berlin wird die Hauptstadt des Protestes bleiben"

Eine Datenrecherche von rbb|24 zeigt, dass es immer mehr Demonstrationen in Berlin gibt. Ein Hinweis darauf, dass die Bevölkerung politischer geworden ist? Simon Teune, Protestforscher an der TU Berlin, will die Zahlen nicht überbewerten. Berlin als Haupstadt und Sitz vieler Medien würde eben auch besonders viele Proteste anziehen. Dabei gehe der Trend aber weg von der Großdemo hin zu vielen kleinen Protesten, so Teune.