AP Bild: AP

Do 27.12.2018 | 12:25 | Interviews

- Syrien: US-Abzug ein "Schock für die Kurden"

Die Lage in Syrien ist wieder in den Mittelpunkt des internationalen Interesses gerückt, seitdem US-Präsident Trump den Abzug der US-Truppen aus dem Land angekündigt hat. Eine Entscheidung, die das Gleichgewicht in Syrien empfindlich ins Wanken bringt. Insbesondere für die Kurden sei der US-Abzug ein "großer Schock", sagt Nahost-Experte Günter Meyer von der Uni Mainz. Denn die türkischen Truppen brächten sich bereits massiv gegen sie in Stellung.