Do 27.12.2018 | 12:05 | Interviews

- Rückkehrertag: Cottbus will Abgewanderte heimholen

Kurz nach der Wende lebten in Cottbus noch 130.000 Menschen - heute sind es noch rund 100.000. Gerade junge Menschen sind abgewandert, weil sie an anderen Orten bessere Perspektiven gesehen haben. Beim "Rückkehrertag" von Kommune, Arbeitagentur, IHK und Anderen soll nun Menschen die Rückkehr in die alte Heimat schmackhaft gemacht werden, berichtet der Stadtbeigeordnete Markus Niggemann.