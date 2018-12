- Höherer Mindestlohn ab 2019

Zu den Neuerungen, die in wenigen Tagen greifen, gehört ein höherer Mindestlohn. Zum 1. Januar steigt er auf 9,19 Euro, im Jahr darauf auf 9,35 Euro. Wir sprechen mit dem DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell und wollen von ihm wissen: Für wen gilt der Mindestlohn - und für wen nicht? Braucht es eine deutliche Erhöhung über Lohnanpassungen hinaus? Und was hält er von den vielen Ausnahmeregelungen?



"9,35 Euro" klingt nicht viel verglichen mit jenen 12 Euro, die in den vergangenen Tagen als Mindestlohn ins Spiel gebracht wurden - aus den Reihen der Linkspartei, aber auch von Gewerkschaftsseite. Auch Stefan Körzell befürwortet prinzipiell eine außerordentliche Erhöhung: "Wir brauchen einen einmaligen Schritt; der Mindestlohn muss über das Maß hinaus steigen, das wir jetzt haben", sagt Körzell. "Es braucht vor allem Druck auf CDU und CSU, die der Meinung sind: je niedriger der Mindestlohn, desto höher ist die Beschäftigung." Das sei eine Fehleinschätzung, weil man gerade im Moment erlebe, dass es der Mindestlohn sei, der die Binnenkonjunktur stütze: "Die Menschen die den Mindestlohn verdienen, machen ja mit dem Geld, was sie am Monatsende haben, keine Anlagegeschäfte, sondern die geben es eins zu eins in den Wirtschaftskreislauf zurück. Diese Erkenntnis muss bei der Union wachsen, und dann wird auch die Erkenntnis wachsen, dass wir einen höheren Mindestlohn brauchen, um ihn in der Zukunft auch armutsfest zu machen", so Stefan Közell.

Dies sei aber nicht Sache der Mindestlohnkommission, die sich bei ihrer Arbeit an der Lohnsteigerung orientioere, sondern der Politik. "Hier ist die Bundesregierung gefordert", betont Körzell. Als Gewerkschaft wolle man in erster Linie Tarifverträge abschließen. Wo dies nicht möglich sei, müsse der Mindestlohn greifen.