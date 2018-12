- Bischof Dröge - seine Weihnachtsbotschaft

Im neuen Jahr steht Markus Dröge ein Abschied bevor: Im November geht der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz in den Ruhestand. Bei seinem letzten Weihnachtsfest im Amt will er den Menschen eine Botschaft mit auf den Weg geben: "Ich brauche das Gefühl, irgendwo zuhause zu sein, das ist ganz wichtig für den Menschen. Das darf aber nicht dazu führen, dass ich andere abwehre. Heimat in der Bibel ist auch immer etwas, wo man unterwegs bleibt."

Zudem stelle die Bibel fest: "Die letzte Heimat haben wir nicht in dieser Welt."



Auch in seiner offiziellen Weihnachtsbotschaft hebt Dröge die Sehnsucht nach Heimat hervor: "Die biblische Geschichte von Weihnachten ist auch eine Heimatgeschichte", betonte Dröge laut vorab veröffentlichtem Manuskript am Montag. Maria und Josef versuchten, Jesus unter schwierigsten Bedingungen ein Stück Heimat auf Erden zu schenken, durch Geborgenheit, Wärme und Schutz. Dröge rief dazu auf, auch an diejenigen zu denken, denen es nicht so geht, die sich nach Geborgenheit sehnen, weil in ihrer Heimat kein menschenwürdiges Leben mehr möglich ist. Man müsse überlegen, wie man diesen Menschen helfen kann.



Mit Sorge blickt Dröge auf Tendenzen in der Gesellschaft, Fake News zu wahren Begebenheiten umzudeuten. Im Inforadio sagte er am Montagmorgen: "Ich habe im letzten Jahr aber auch den Eindruck gewonnen, dass viele Menschen diese Verdrehung der Wahrheit nicht mehr mitmachen, denken wir nur an die Demonstration #unteilbar. Es gibt viele die sagen, so, jetzt zeige ich mal, dass ich stehe für Freiheit, für unsere Gesellschaft, für Hoffnung und Zukunft."