- Tempo 120: "Da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen"

Die Deutsche Umwelthilfe prüft die Chancen für ein durchgängiges Tempolimit von 120 Stundenkilometern auf allen deutschen Autobahnen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer erteilte der Forderung zwar schnell und erwartungsgemäß eine Absage. Aber was spricht eigentlich dagegen, den deutschen Sonderweg aufzugeben? "Es gibt keine Argumente dafür, der Nutzen ist gleich Null", erklärt Michael Haberland, Präsident des Automobilclubs "Mobil in Deutschland".

Da würde einmal mehr mit Kanonen auf Spatzen geschossen, schimpft Haberland. "Sowohl bei Geräuschbildung als auch bei CO2 und Feinstaub - die Autofahrer sind es ganz sicher nicht, die das mit einem Tempolimit richten können. Man würde bei 120 Stundenkilometern eine massive Verlangsamung der Verkehrsaufkommens heraufbeschwören, das führt zu keinem Ergebnis."



Verkehrsträger Nr. 1 sei das Auto, und das werde es auch weiter bleiben, so der Chef des Mobilclubs. "Hier werden immer wieder Fakten verschoben, immer wieder wird nur auf das Auto eingedroschen. dabei steigen die Zulassungszahlen, sprechen Sie mit den Menschen! Zugfahren sei "eine schöne Geschichte, wenn er denn mal pünktlich fährt. Wir brauchen aber alle Verkehrsträger in Deutschland und nicht den einen auf Kosten des anderen", so Haberland.