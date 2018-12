- "Schmidt war ein Pragmatiker in sittlicher Verantwortung"

"Ich glaube nicht, dass für Politiker andere moralische Grundregeln gelten als für jedermann“, sagte Helmut Schmidt. Er selbst allerdings wurde zur moralischen Institution. Am 23. Dezember 1918, vor 100 Jahren, wurde Schmidt in Hamburg geboren. "Kompetent, führungsstark, gemeinwohlorientiert - das war Schmidt bis zu seinem letzten Lebensjahr", würdigt ihn Biograf Prof. Reiner Lehberger, der kürzlich das Buch "Die Schmidts - ein Jahrhundertpaar" veröffentlich hat.



Schmidts philosophische und moralische Fundierung seiner Politik sei erst später realisiert worden, betont Lehberger. Genau diese Haltung sei in den Jahren seiner Kanzlerschaft in den 1970er und frühen 1980er Jahren dringend nötig gewesen.



"Ohne Loki wäre ich die Hälfte", hatte Schmidt zu seinem 95. Geburtstag gesagt. Seine Ehefrau habe ihm viel gegeben, beide hätten sich gegenseitig befruchtet. "Das war nach außen hin eine harmonische Ehe, die ihn gestärkt hat. Die Binnenperspektive sah allerdings auch anders aus", berichtet Lehberger, der dem Ehepaar Schmidt seit Mitte der 1990er Jahre immer wieder persönlich begegnete. Im Jahr 2012 durfte Lehberger dann Helmut Schmidts Privatarchiv in Augenschein nehmen und fand dort einen "unschätzbaren Bestand" vor. "Mein Buch basiert also nicht nur auf Gesprächen, sondern ist auch quellengestützt", so Lehberger.