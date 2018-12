AP Bild: AP

- "Deutschland wird eine herausragende Bedeutung zukommen"

Raus aus Syrien, und zwar schnell. Diese Ansage von US-Präsident Trump kam Mitte der Woche. Nun folgte: auch aus Afghanistan sollen sich die meisten US-Soldaten verabschieden. Verteidigungsminister Mattis wurde all das offenbar zu viel. Er kündigte seinen Rücktritt an. Und die Verbündeten in Westeuropa fühlen sich allein gelassen. Kommt jetzt das große Chaos in den Krisengebieten? Politikwissenschaftler August Pradetto ist skeptisch.