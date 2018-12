dpa Bild: dpa

- Keine Drohnenabwehr in Deutschland

Seit Mittwochabend waren mehrfach Drohnen über dem Flughafen Gatwick bei London gesichtet worden. Die Flughafenleitung sprach von einer präzise geplante Aktion mit dem Ziel, den Luftverkehr maximal zu behindern. Erst am Morgen lief der Betrieb nach über 30 Stunden wieder an. Wie lässt sich so etwas in Zukunft verhindern? Tatsächlich gibt es mittlerweile Möglichkeiten, den Piloten einer Drohne zu orten. Jörg Lamprecht ist Geschäftsführer von Dedrone - einem Unternehmen, das sich genau auf diese Technik spezialisiert hat. Allerdings werde sie bislang nicht an deutschen Flughäfen eingesetzt.