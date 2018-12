imago stock&people Bild: imago stock&people

Fr 21.12.2018 | 07:05 | Interviews

- Glück ade: Die letzte Zeche schließt

Auf das Datum sind alle vorbereitet gewesen und doch wird es Emotionen auslösen: Am Freitag endet die Ära der Steinkohleförderung in Deutschland. Bei der Schließung der letzten Zeche in Bottrop ist auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) dabei. "Eine 200-jährige Industriegeschichte in Deutschland geht zu Ende", sagte er im Inforadio.



Hintergrund Steinkohle - schwarzer Brennstoff Kohle ist aus abgestorbenen Pflanzenresten entstanden, die vor Millionen von Jahren im Sumpf versanken. Sie wandelten sich im Laufe der Zeit unter Luftabschluss und hohem Druck zunächst in Torf und dann in festes Sedimentgestein um. Grundlage für die schwarze und harte Steinkohle waren Urwälder, die wohl vor etwa 350 bis 250 Millionen Jahren wuchsen. Sie hat einen wesentlich höheren Heizwert als die nicht so verdichtete Braunkohle, die sich in Deutschland vor etwa 65 bis 2 Millionen Jahren bildete. Der Einsatz von Kohle als Energieträger in der Stromproduktion ist in Deutschland wegen der Energiewende zurückgegangen. Im vergangenen Jahr trug nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums Braunkohle noch 22,5 Prozent zur Bruttostromerzeugung bei, Steinkohle 14,1 Prozent. Mit dem Abbau von Steinkohle in Deutschland, der tief in der Erde erfolgt, ist Ende 2018 Schluss. Sie wird dann nur noch importiert. Braunkohle wird vorerst weiter im Tagebau gefördert. Sie ist nach Angaben des Umweltbundesamtes der fossile Brennstoff, von dem die höchste Klima- und Umweltbelastung ausgeht. (Quelle: dpa)

Stationen der deutschen Bergbaugeschichte: