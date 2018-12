- "Der Mensch hat die Erde von unten nach oben gegraben"

Am Freitag ist im wahrsten Sinne des Wortes Schicht im Schacht - und zwar in der Zeche "Prosper-Haniel" in Bottrop. Mit ihrer Schließung enden im Ruhrpott über 200 Jahre Steinkohle-Abbau in Deutschland. Der Zeitpunkt für den Ausstieg ist gut gewählt, meint Jörg Marksteiner in seinem Kommentar.