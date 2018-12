US Marine Corps Bild: US Marine Corps

Do 20.12.2018 | 15:05 | Interviews

- "Der Rückzug der USA kommt überraschend"

Fast schien es so, als ob Syrien mehr und mehr aus den Schlagzeilen verschwindet. Doch dann sorgte US-Präsident Trump für einen Paukenschlag und verkündete, sein Land werde sich vollständig aus Syrien zurückziehen - und zwar rasch. Nicht nur die westlichen Verbündeten, darunter Deutschland, üben Kritik am Rückzug der Amerikaner. Entsetzt sind vor allem auch die syrischen Kurden, die bislang gemeinsam mit den USA gegen den IS gekämpft haben. SPD-Außenpolitiker Rolf Mützenich kann das Entsetzen gut verstehen: Er befürchtet, dass die Türkei nun noch stärker gegen kurdische Verbände vorgehen wird.