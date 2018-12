Arab 24 network/AP Bild: Arab 24 network/AP

- Lüders: "US-Truppenabzug ist keine reine Bauchentscheidung"

Noch sind rund 2.000 US-amerikanische Soldaten in Syrien stationiert. Doch Präsident Trump hat angekündigt, die Truppen abzuziehen - denn die Terrormiliz IS sei besiegt. Für die Entscheidung bekommt er viel Kritik - von Verbündeten, aber auch in den eigenen Reihen. Publizist und Nahost-Experte Michael Lüders erklärt, dass es Trump vor allem um den Iran geht.