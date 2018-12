- Alexander Gerst kehrt von ISS zurück

Seit Donnerstagmorgen ist der deutsche Astronaut Alexander Gerst wieder auf der Erde - er landete gemeinsam mit zwei Kollegen in einer Sojus-Kapsel erfolgreich in der kasachischen Steppe. Um 6:45 Uhr wurde er als letzter aus der Kapsel geholt. Russland-Korrespondent Markus Sambale hat die Landung und das Geschehen danach verfolgt.

Der aus Künzelsau stammende Raumfahrer Alexander Gerst hat nach seiner Landung auf der Erde die ersten Medizinchecks hinter sich gebracht. Nach ärztlicher Untersuchung sei die Besatzung der Sojus-Kapsel "MC-9" mit einem Hubschrauber nach Karaganda in Kasachstan geflogen, schrieb Dmitri Rogosin, Leiter der Raumfahrtbehörde Roskosmos, am Donnerstag auf Twitter.

Der 42-jährige Gerst war zuvor mit seinem russischen Kollegen Sergej Prokopjew und der US-Astronautin Serena Auñón-Chancellor in der kasachischen Steppe in Zentralasien gelandet. Sie hatten sich fast 200 Tage auf der Internationalen Raumstation ISS aufgehalten.

In Karaganda trenne sich die Crew, erklärte Rogosin. Der russische Kosmonaut fliege in das Sternenstädtchen bei Moskau. Für Gerst und Auñón-Chancellor geht es zunächst in einem Flugzeug der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa nach Norwegen.

Von dort reist der deutsche Raumfahrer weiter nach Deutschland. Er wird um 20.45 Uhr am Flughafen Köln/Bonn erwartet. Die US-Astronautin fliegt zurück in ihre Heimat. Die Raumfahrer könnten sich dann erst einmal von ihrem Flug erholen, schrieb Rogosin.

