- CDU-Innenpolitiker kritisiert "Beschäftigungsduldung"

Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf für ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet. Es sieht vor, dass die Hürden für die Einreise von Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten gesenkt werden. Wer qualifiziert ist und gut Deutsch spricht, soll auch ohne Arbeitsvertrag kommen dürfen, um sich einen Job zu suchen. Das war bisher nur für Hochschulabsolventen möglich. Innerhalb der Union gibt es allerdings noch ernsthafte Bedenken. Zum Beispiel beim innenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion, Mathias Middelberg.

Mit den beschlossenen Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel ist Middelberg im wesentlichen zufrieden - nicht aber mit der ebenfalls beschlossenen "Beschäftigungsduldung". Bei diesen Personen gehe es gar nicht um Fachkräfte: "Die haben im Zweifel gar nichts gelernt, sie müssen noch nicht einmal einen Schulabschluss haben, sondern gehen irgendeiner Helfertätigkeit in Deutschland nach", so Middelberg.

Die Bedingungen für diese Duldung seien einfach sehr niedrig angesetzt. "Die Betroffenen brauchen gerade mal anderthalb Jahre arbeiten, und das noch nicht einmal am Stück", so der CDU-Politiker. Die Anforderungen an die Sprache seien sehr, sehr gering, und sie müssten auch nur ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten können, nicht aber den ihrer Familienangehörigen. „Im Zweifel ist dann die ganze übrige Familie weiterhin auf Sozialleistungen angewiesen“, sagt Middelberg.