- Bundesregierung regelt Fachkräfteeinwanderung

Lange hat es gedauert, aber nun soll Deutschland tatsächlich ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz bekommen. Einen Entwurf hat das Bundeskabinett verabschiedet, nun geht er in den Bundestag. Klaus-Dieter Müller ist Präsident der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg und selbst Chef einer Firma. Er begrüßte das Gesetz im Inforadio ausdrücklich.

"Das ist eine sehr gute Sache - aus Sicht eines Bauunternehmers und aus Sicht des Handwerks insgesamt", sagte er. "Denn es ist ja niemandem verborgen geblieben: Das Handwerk in Deutschland braucht Fachkräfte. Wir haben große Probleme mit dem demografischen Wandel und damit, Auszubildende in ausreichender Form zu akquirieren."

Müller forderte, dass genau definiert werden muss, was eine berufliche Qualifikation der Zuwanderer genau ausmacht. "Da müssen Regeln, da müssen Mindeststandards festgelegt werden, denn nach meiner Kenntnis […] haben wir hier in Deutschland eine sehr, sehr hochqualifizierte Ausbildung." Er habe in seinem Betrieb selbst die Erfahrung gemacht, dass ein junger syrischer Mitarbeiter hochmotiviert und geschickt sei, aber vollkommen andere Standards lernen müsste als in seiner Heimat.

Außerdem sprach sich der Präsident der Fachgemeinschaft Bau für eine zentrale Vermittlungsstelle aus, die Bewerber und Handwerk zusammenbringt. Dann könne ein Bewerber eine Art Praktikum in den Betrieben machen, um seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. "Wenn er Mängel in der Berufsausbildung, in der Fertigung oder in den praktischen Kenntnissen hat, aber motiviert und fleißig ist, arbeiten will und vor allem pünktlich ist, dann ist das Handwerk absolut bereit, solche Menschen aufzunehmen, da bin ich ganz sicher", betonte Müller.