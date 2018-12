imago/Michael Eichhammer Bild: imago/Michael Eichhammer

Mi 19.12.2018 | 07:45 | Interviews

- Bundesregierung sagt Zucker den Kampf an

Das Kabinett will an diesem Mittwoch die "Nationale Reduktions- und Innovationsstrategie für weniger Zucker, Salz und Fett" auf den Weg bringen. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) setzt in ihrem Entwurf darauf, dass die Industrie freiwillig mitmacht. Das kritisiert SPD-Ernährungspolitikerin Ursula Schulte im Inforadio.