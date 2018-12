- Experte Seeba erwartet einen "gigantischen Umbruch"

Um gut 37 Prozent soll der CO2-Ausstoß von Neuwagen zwischen 2021 und 2030 sinken, hat die EU beschlossen. Und damit die üblichen Reaktionen ausgelöst: Die Autoindustrie klagt: Das ist nicht zu schaffen. Umweltschützer finden dagegen: Es müsste noch viel mehr CO2 eingespart werden. Der Automobil-Wissenschaftler Hans-Gerhard Seeba sieht in den Vorgaben ein "sehr ehrgeiziges Ziel", das nur mit enormen Anstrengungen zu erreichen sei.



Es sei bereits festgelegt worden, dass neuzugelassene PKW in der EU im Jahr 2021 im Durchschnitt nicht mehr als 95 Gramm CO2 je Kilometer ausstoßen dürfen. "Das ist schon ein recht straffer Grenzwert wenn wir bedenken, dass derzeit etwa 120 Gramm ausgestoßen werden. Dieser schon ambitionierte Wert soll nochmal bis 2030 auf dann 59 Gramm gesenkt werden", analysiert Seeba.



Gleichzeitig bringe diese Zielvorgabe gewaltige Umwälzungen mit sich, so der Autoexperte: "Elektrofahrzeuge einshcließlich der PlugIn-Hybride werden mit einem CO2-Verbrauch von null Gramm berechnet, obwohl der Strom für sie natürlich in Kraftwerken erzeugt wird, die teils mit fossilen Energieträgern betrieben werden. Bis 2030 sollen in der EU zwei Drittel der Neuzulassungen Elektroautos einschließlich der PlugIn-Hybride sein. Aktuell liegen wir bei zwei Prozent. Da ist also ein gigantischer Umbruch nötig", so Seeba.



Dieser sei nur zu schaffen, indem die Industrie in den nächste Jahren eine enorme Anzahl von neuen Modellen auf den Markt bringe. "Aber auch die Infrastruktur für den Betrieb der Elektroautos muss ausgebaut werden, außerdem muss die Preisgestaltung radikal geändert werden: Benziner müssen teurer und Elektroautos deutlich günstiger werden."