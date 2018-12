imago stock&people Bild: imago stock&people

Di 18.12.2018 | 12:05 | Interviews

- Polizei-Skandal: Wehrbeauftragter plädiert für externe Vertrauensperson

Bei der Polizei in Frankfurt am Main könnte es ein rechtsextremes Netzwerk geben - intern wird gegen mehrere Beamte ermittelt. FDP-Innenpolitiker Kuhle kritisiert, dass solche Strukturen bei der Polizei oft erst spät erkannt werden und fordert neue Ansprechpartner. "Extern kann so etwas für die Polizei sinnvoll sein", meint der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels. Das Aufgabengebiet bei der Polizei sei allerdings nicht mit dem des Wehrbeauftragten vergleichbar.



Die Institution des Wehrbeauftragten sei etwas anderes, betont Bartels: "Mein Job ist auch, Teil der parlamentarischen Kontrolle über die Streitkräfte zu sein, so wie der Verteidigungsausschuss jeden Tag hinzugucken - läuft alles so wie es soll, wird innere Führung eingehalten? Bei der Polizei geht es eher um Compliance: Verhalten sich einzelne Beamte entpsrechend den Regeln gegenüber Dritten, also gegenüber Bürgern. Das ist nun nicht das, was der Wehrbeauftragte macht. Dass man aber außerhalb des Dienstweges eine Vertrauensperson hat, die das dann weiterverfolgt, das kann schon sinnvoll sein", meint der SPD-Politiker.



Jährlich gehen bei ihm etwa 2500 Eingaben und Beschwerden ein, dabei geht es um Vorgesetztenverhalten und Diskriminierung. "Das Soldatenleben ist anders, Soldaten sind kaserniert, unterstehen dem System von Befehl und Gehorsam und müssen sich im Extremfall aufopfern. Das ist schon was anderes als das Dienstverhältnis des Polizeibeamten. Insofern ist das nicht völlig vergleichbar", so Bartels.

Kuhle fordert Ansprechpartner in der Polizei