imago/Stefan Zeitz Bild: imago/Stefan Zeitz

Di 18.12.2018 | 09:25 | Interviews

- Hitze und Trockenheit haben Berliner Wäldern zugesetzt

Wenige Tage nach der Klimakonferenz in Kattowitz geht es an diesem Dienstag in Berlin um den Wald der Hauptstadt. Im Mittelpunkt des Berliner Waldzustandsberichts stehen die Folgen des Dürresommers und die Auswirkungen des Klimawandels. Waldexperte Stefan Adler vom NABU sagt, besonders Fichten seien massenhaft abgestorben - und das werde nächstes Jahr wohl weitergehen.