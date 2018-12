- UN-Entwicklungsindex: Tiefe Gräben seit 30 Jahren

Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen hat an diesem Dienstag ihren aktuellen Bericht zur menschlichen Entwicklung weltweit vorgestellt. Dabei geht es um eine Analyse jenseits des reinen Wirtschaftswachstums, die sich etwa mit dem Bildungsstand und den Gesundheitssystemen befasst. "In den letzten 30 Jahren hat sich leider nicht viel verändert bei der Verteilung der Lebenschancen", bilanziert Inge Kaul vom Präsidium der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen.



Wo lebt es sich auf der Welt am besten? Also: Welches Land hat die höchste Lebensqualität? Dieser Frage gehen Jahr für Jahr die Vereinten Nationen nach und erstellen daraus einen Index: Er nennt sich Human Development Index. Doch was genau steckt dahinter? Inforadio-Redakteur Bernhard Kempf bringt es auf den Punkt.

Insgesamt gebe es zwar eine leichte Verbesserung, aber: "Die Verbesserungen konzentrieren sich in einigen wenigen Ländern und Bevölkerungsgruppen. In Deutschland haben 10 Prozent der Menschen 60 Prozent der Ressourcen, die wir haben, die einen sind steinreich, die anderen haben Wohnungsnot. Diese Konzentration verstärkt sich", analysiert Kaulk. Fest stehe: Das Milleniums-Entwicklungsziel der Vereinten Nationen, wonach bis 2030 weltweit Armut und Hunger verschwunden sein sollten, sei man "sehr sehr weit entfernt."



"Nach 30 Jahren reicht's", ärgert sich Kaul über die Stagnation und kündigt eine "zweite Generation von Human Development Reports" in Aussicht: "Wir werden einen Neuanfang starten und schauen, ob der Roboter bald besser da steht als ich Mensch. Welche Arbeitsmöglichkeiten werde ich künftig im Zeitalter der Digitalisierung haben? Diese Fragen müssen neue gedacht werden." Dabei würden in Zukunft auch konkrete Handlungsempfehlungen stärker betont, so Kaul: "Wir brauchen saubere Autos, aber das kann nicht gegen Arbeitsplätze ausgespielt werden. Die Politiker müssen sich überlegen, wie man beide Problembereiche zusammendenkt und zusammen löst."