- Der Hund als Sozialpartner in der Stadt

Seit zwei Jahren gilt in Berlin ein Hundegesetz, das jetzt noch einmal verschärft wird: Ab Januar gilt die allgemeine Leinenpflicht in der ganzen Stadt. Der Wiener Verhaltensbiologe Kurt Kotrschal sagt im Inforadio, besonders in den Städten seien Hunde wichtige Sozialpartner für den Menschen. Damit das Zusammenleben klappt, müssten allerdings alle Stadtbewohner eine Idee davon haben, wie man mit den Tieren umgeht.

Am 1. Januar tritt die Verordnung zum Hundegesetz in Kraft. Außer in Hundeauslaufgebieten müssen Hunde in Berlin dann überall an die Leine: Auf allen Straßen, Plätzen, im Treppenhaus von Mietshäusern, Bussen und Bahnen, in Parks und Wäldern.



Ausnahmen werden ausschließlich für unbelebte Straßen und Plätze gewährt - und auch hier nur für Halter, die eine Sachkundeprüfung abgelegt haben. Und für alle Hundebesitzer, die ihren Hund schon vor dem 22. Juli 2016 hatten. Der Senat schätzt, dass das rund 80 Prozent der angemeldeten Hunde in der Stadt sind.



Die Ordnungsämter sollen kontrollieren, ob die allgemeine Leinenpflicht eingehalten wird. Bei Verstoß droht ein Ordnungsgeld von 25 Euro.