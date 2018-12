- Klimaexperte: "Musterschüler bleiben wir nicht mehr lange"

Von der Bundesregierung gibt es am Montag nur lobende Worte für die Ergebnisse des Klimagipfels von Kattowitz. Sie seien "ein wichtiges Signal", ließ Kanzlerin Merkel über ihren Sprecher ausrichten. Die Industrieländer trügen dabei eine besondere Verantwortung. Simon Schäfer-Stradowsky leitet das Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität (IKEM). Seine Bilanz fällt anders aus: Rechtlich Verbindliches findet er in den Beschlüssen nicht.



In Kattowitz habe man sich lediglich auf eine Vergleichbarkeit durch Berichte und ein Komitee geeinigt, das dies überprüfe, aber: "Das sind übliche Instrumente im internationalen Recht, wirklich rechtlich verbindlich würde ich das nicht nennen." Grundsätzlich habe der Klimagipfel aber auch Positives erbracht, "für viele Staaten ist das eine neue Standardsetzung, für Deutschland aber nicht maßgeblich. Wir sind ja schon auf dem Stand, der da festgeschrieben wurde", bilanziert Schäfer-Stradowsky. Gleichwohl, so der Klimarechtler: "Bisher gelten wir als Musterschüler, aber das bleiben wir nicht mehr lange, wenn wir so weitermachen wie bisher. Wir brauchen ein Klimaschutzgesetz, dafür ist es höchste Zeit." Beim Klimagipfel in Kattowitz haben sich Vertreter aus mehr 190 Staaten auf ein Paket geeinigt, das die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015 voranbringen soll: das Pariser Regelbuch. Die zentralen Punkte im Überblick:

TRANSPARENZ



Ab 2024 gelten für alle Staaten einheitliche Transparenzregeln und Standards zur CO2-Erfassung. Dadurch sollen die Fortschritte der einzelnen Länder bei der Verfolgung ihrer CO2-Reduktionsziele vergleichbar sein. Die Industrieländer hatten in Kattowitz darauf gedrungen, dass Schwellenländer wie China den Treibhausgas-Aussstoß nach den gleichen Methoden wie sie selbst erfassen. Entwicklungsländern wird eine Übergangszeit eingeräumt, um die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen.



FINANZEN



Im Pariser Klimaabkommen wird das Versprechen der Industrieländer festgehalten, ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar für den Kampf gegen die Erderwärmung in armen Staaten bereitzustellen. Diese Summe soll bis 2025 fließen. Bereits vor 2025 soll ein neues Finanzierungsziel festgelegt werden. In Kattowitz verlangten die Entwicklungsstaaten, dass sie regelmäßig und verlässlich über die Aufstockung der Mittel informiert werden, um Planungssicherheit zu haben. Beschlossen wurde nun unter anderem, dass die Industrieländer darüber Berichte im Zwei-Jahres-Turnus abgeben. Klimaschützer kritisieren, dass etwa auch Kredite als Klimahilfen angerechnet werden können.



SCHÄDEN UND VERLUSTE



Die Entwicklungsländer beklagen seit Jahren, dass Schäden und Verluste durch den Klimawandel bei den Verhandlungen nicht ausreichend anerkannt werden. Über die bisherigen Klima-Hilfen hinaus fordern sie für die Bewältigung der Klimawandel-Folgen gesonderte Unterstützung. Laut der Übereinkunft von Kattowitz soll das Thema künftig mehr Gewicht bekommen: Bei der Bilanz der globalen Klimaschutz-Anstrengungen ("Global Stocktake"), die laut Paris-Vertrag alle fünf Jahre erfolgen soll, werden Schäden und Verluste künftig berücksichtigt. Finanzielle Unterstützung wurde in diesem Bereich jedoch nicht auf den Weg gebracht.



KÜNFTIGE KLIMAZIELE



In Paris hatten die Staaten freiwillige, selbstgesetzte Ziele zur Eindämmung ihrer CO2- Emissionen eingereicht. Damals wurde vereinbart, dass bis 2020 aktualisierte Ziele vorgelegt werden sollen. Die Kattowitzer Beschlüsse bekräftigen diese Aufforderung - eine Formulierung, dass diese Ziele deutlich verschärft werden müssen, wie es Klimaschützer gefordert hatten, findet sich in dem Text nicht. Zusätzliche Anstrengungen zur Erhöhung der Klimaziele hatte während der Konferenz allerdings eine "Koalition der Ehrgeizigen", darunter die EU mit Deutschland sowie kleine Inselstaaten, zugesichert.



BEZUG ZUM IPCC-BERICHT



Das Abschlussdokument von Kattowitz enthält auch eine Anerkennung des jüngsten Sonderberichtes des Weltklimarates (IPCC), in dem verstärkter Einsatz zur Erreichung des 1,5-Grad-Zieles angemahnt wird. Dieser Punkt war in den Verhandlungen besonders umstritten gewesen. Die USA, Saudi-Arabien, Kuwait und Russland hatten sich dagegen positioniert, dass der Gipfel den Report "begrüßt", sondern darauf bestanden, dass er nur "zur Kenntnis genommen" wird. Als Kompromissformel findet sich nun im Beschluss, dass die "rechtzeitige Fertigstellung des Berichtes begrüßt" wird.



Quelle: epd