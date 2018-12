imago/Horst Galuschka Bild: imago/Horst Galuschka

Mo 17.12.2018 | 15:05 | Interviews

- Grieger: "Wir fahren eine Null-Toleranz-Philosophie"

Das hessische Landeskriminalamt ermittelt gegen fünf Polizisten aus Frankfurt am Main, die ein rechtsextremes Netzwerk gebildet haben sollen. Aufmerksam wurden die Ermittler durch einen Drohbrief an eine Anwältin im Münchener NSU-Prozess. "Solche Fälle hatten wir bei uns zum Glück noch nicht", berichtet Rainer Grieger, Präsident der Brandenburger Fachhochschule der Polizei in Oranienburg. Sollten extremistische Tendenzen unter den Polizeischülern und Polizisten bekannt werden, würden diese sofort entlassen.



Ausschließen könne man extremistische Einstellungen natürlich auch in Brandenburg nicht, aber: "Wir müssen wachsam sein." Es seien schon aus den Reihen der Anwärter Hinweise auf extremistische Gesinnungen innerhalb der Polizeischüler gegeben worden, diese "Selbstreinigungskräfte" seien sehr wichtig und müssten schon früh gefördert werden, fordert Grieger.



In der Fachhochschule Oranienburg sei auch über den NSU-Fall gesprochen, Hinterbliebene und Verteidiger habe man an in die Fachhochschule geholt und breit über das Thema diskutiert. "Das ist wichtig - Sensibilität zu schaffen. Die Polizeicommunity muss geschärft werden für solche Verhaltensweisen, sich bei Hinweisen dann auch melden und kritisch damit umgehen."



Auch der bekannte Nachwuchsmangel bei der Polizei dürfe sich dem nicht beugen: "Extremismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassenhass, das ist ein NoGo - wir dürfen auch bei hohem Druck nicht wankelmütig werden. Solche Kollegen haben bei uns keinen Platz."



Was geschah in Frankfurt am Main?