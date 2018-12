- Mobilitätsforscher: "Wir brauchen eine grundlegende Bahn-Reform"

Aus dem Bundesverkehrsministerium hat die Deutsche Bahn deutliche Kritik bekommen: Mit der Leistung könne man nicht zufrieden sein, heißt es. Bis März müsse die Bahn ein neues Konzept vorlegen. Dabei ist das Verkehrsministerium selbst Teil des Problems - sagt zumindest Weert Canzler, Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin.

"Jahrelang hat man die Bahn stiefmütterlich behandelt", so Canzler. "Mal musste die Bahn Geld in den Haushalt abgeben, dann wiederum war unklar, wieviel sie ausgeben kann." Deswegen sei die Kritik am Unternehmen nicht ganz glaubwürdig.

"Man hat nicht viel Wert darauf gelegt, die Bahn nach vorne zu bringen", erklärt der Mobilitätsforscher. "Nach wie vor ist die Verkehrspolitik in Deutschland sehr stark auf das Auto und die Infrastruktur für das Auto konzentriert." Man brauche nun eine grundlegende Reform, um die Bahn neu aufzustellen. "Es muss klare Entscheidungen für mehr Investitionen geben - in das Netz und in das rollende Material", so Canzler. Außerdem brauche die Bahn eine jahrelange Planungssicherheit. Der Mobilitätsforscher schlug etwa eine erhöhte LKW-Maut und eine reduzierte Mehrwertsteuer auf Bahntickets vor.