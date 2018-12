- Rechtsphilosoph: "UN-Flüchtlingspakt übt rechtlichen Druck aus"

Rund eine Million Flüchtlinge sind in Deutschland seit 2015 angekommen. Mehr als dreimal so viele, nämlich 3,5 Millionen Flüchtlinge, leben in der Türkei, die meisten von ihnen Syrer. Zehn Prozent von ihnen sind notdürftig in Lagern untergebracht. ARD-Korrespondentin Karin Senz hat einige von ihnen getroffen und sich mit ihnen über ihre Perspektiven unterhalten.