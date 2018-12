- EU-Sicherheitspolitik: Straßburg legt Schwächen offen

Der Attentäter von Straßburg war mehrereTage verschwunden, bis er am Donnerstagabend einer Polizeistreife auffiel und bei der folgenden Schießerei getötet wurde. Die französischen Behörden wussten schon vor dem Anschlag, dass er sich radikalisiert hatte, die deutschen Sicherheitsbehörden nicht. "Der Fall zeigt, dass man beim internationalen Informationsaustausch keinen Schritt vorangekommen ist", analysiert ARD-Terrorismus-Experte Michael Götschenberg.



Es gebe seit kurzem eine gemeinsame Datenbank in Den Haag für die europäischen Geheimdienste, so Götschenberg. Die funktioniert aber nur, wenn die Länder islamistische Gefährder auch tatsächlich meldeten. Im Fall des Straßburger Terroristen sei das nicht gemacht worden, obwohl der Mann als Top-Gefährder in Frankreich galt.



Dringend notwendig sei ein europäisches Terrorabwehrzentrum, das dem deutschen Vorbild folgen sollte: "In Berlin-Treptow sitzt das deutsche Terrorismusabwehrzentrum, dort sitzen die über 40 Sicherheitsbehörden, die es in Deutschland gibt. Die tauschen sich täglich über brisante Fälle aus, so etwas bräuchten wir auch auf europäischer Ebene", meint der ARD-Terrorismusexperte. Das Problem sei nur: "Bei uns gibt es eine Trennung zwischen Polizei und Geheimdiensten, in anderen Ländern nicht. Hinzu kommt: Manche Länder wollen auch sensible Informationen in großer Runde nicht ausbreiten."