Fr 14.12.2018 | 15:25 | Interviews

- Siebernik sieht im Kita-Gesetz "einen guten Aufschlag"

Der Bund will zeitlich befristet 5,5 Milliarden Euro in die Verbesserung der Qualität in Kitas investieren. Das haben am Freitag Bundestag und Bundesrat beschlossen. Das Land Berlin erhält bis 2022 rund 300 Millionen Euro vom Bund, Brandenburg 163 Millionen. Berlins GEW-Vorsitzende Doreen Siebernik sieht in dem Gesetz von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey nur einen ersten Impuls - und richtet im Inforadio einen dringenden Appell an Bildungssenatorin Sandra Scheeres.



"Da macht Frau Giffey einen guten Aufschlag, das ist richtig viel mehr Geld, das da reingespült wird", lobt die Chefin der Berliner Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Aber, so Siebernik weiter: "Wir erwarten, dass Bildungssenatorin Scheeres das Geld tatsächlich dafür einsetzt, die Qualität an Berlins Kitas zu steigern. Da habe ich gewisse Sorgen und Befürchtungen."



Man wisse nicht, ob das Geld über 2022 hinaus weiterfließt. Giffey habe auch keine verbindliche Festlegungen getroffen, wie welche Maßnahmen auszusehen haben. "Das heißt, jedes Land kann weiter vor sich herwurschteln. Ich befürchte, dass Scheeres das Geld längst eingeplant hat. Zu hören aus der Bildungsverwaltung hört ist, dass Maßnahmen für einen Personalaufwuchs bei der Weiterentwicklung der Berliner Kindertagesstätten derzeit keine Rolle spielen."



Überlegungen von Senatorin Sscheeres, verstärkt um Quereinsteiger zu werben, sieht Siebernik kritisch: "Vielmehr muss die Vollzeitausbildung weiter gestärkt werden, über eine Vergütung in der Ausbildung muss nachgedacht werden, wir brauchen verlässliche Bafög-Regelungen. Und wir wollen unbedingt verlässliche Zeiten im System, damit Erzieherinnen sich qualifiziert vor- und nachbereiten können auf Elterngespräche. Die Fachkraft-Kindrelation muss weiter verbessert werden."



