Fr 14.12.2018 | 13:25 | Interviews

- Breite Basis im Bundestag für Buchpreisbindung

Die Buchpreisbindung - hinter diesem etwas sperrigen Wort versteckt sich ein hoch-emotionales Thema mit einer langen Geschichte. Seit 130 Jahren werden in Deutschland die Preise für Bücher festgelegt - durch Regelungen zwischen Verlagen und Händlern. Heißt: Ein Buch kostet beim Internet-Großhändler genauso viel wie im kleinen Buchladen an der Ecke. Ob das so sein muss, darüber hat am Freitag der Bundestag diskutiert. Aus der Inforadio-Redaktion berichtet Ruth Kirchner.



Warum haben wir in Deutschland eine Buchpreisbindung - und seit wann?

Im Bundestag herrschte große Einigkeit: fast alle Rednerinnen und Redner haben die Buchpreisbindung unterstützt. Die Große Koalition hatte beantragt, an der Buchpreisbindung festzuhalten und sich auch auf europäischer Ebene dafür einzusetzen. Damit wies die Große Koalition die Empfehlung der Monopolkommission zurück. Diese hatte verlangt, die Buchpreisbindung aus Wettbewerbsgründen zumindest "zu überdenken".



Lediglich zwei Redner - einer von der CDU, der andere von der FDP - unterstützten die Position der Kommission. Doch selbst sie wollten für den Antrag der GroKo stimmen; ebenso die AfD. Die Bundesregierung führt vor allem die kulturelle Vielfalt ins Feld. Das "Kulturgut Buch" sei besonders schützenswert, hieß es. So sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Oliver Wittke (CDU), Bücher seien eine "geistige Tankstelle" - in Anlehnung an ein Zitat des früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt.