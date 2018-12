imago/Jens Jeske Bild: imago/Jens Jeske

Fr 14.12.2018

- Kretschmann: "Unser Angebot steht"

Der Bund will fünf Milliarden Euro in die Digitalisierung der Schulen investieren, muss dafür aber in die Hoheit der Länder eingreifen und fordert deshalb eine Grundgesetzänderung. Die Länder lehnen das strikt ab und wollen an diesem Freitag den Vermittlungsausschuss anrufen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) spart im Inforadio nicht mit Kritik an der Bundesregierung und spricht vom Versuch einer Entmachtung der Länder.