- Senatorin Kolat: "Wir kämpfen weiter für das Aus des Paragrafen 219a"

Der umtsrittene Paragraf 219a wird nicht gestrichen - sondern ergänzt um Listen von Ärzten, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Auf diesen Kompromiss haben sich Union und SPD geeinigt. Die Sozialdemokraten wollten den Paragrafen, der Werbung für den Abbruch unter Strafe stellt, eigentlich abschaffen. Die Berliner SPD will diesen Plan weiterverfolgen: "Wir werden uns im Bundesrat weiter für die Streichung stark machen", kündigt Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) im Inforadio an.



Kolat fügte hinzu, bei dem Thema gehe es um eine Gewissensfrage, weswegen sie sich eigentlich eine Abstimmung ohne Fraktionszwang im Bundestag gewünscht hätte. Nun habe die Große Koalition anders entschieden. Bis Januar gelte es abzuwarten. Sobald dann das Gesetz vorliege, werde man es intensiv prüfen.



Klar sei aber schon jetzt: "Informationen leichter zugänglich zu machen ist eine Umgehung dessen, was man mit der kompletten Streichung des Paragrafen hätte erreichen können. Außerdem sind solche Listen auch heute schon zugänglich. Auf der Homepage der Berliner Gesundheitsverwaltung kann man Ärztinnen und Ärzte finden, die Abtreibungen vornehmen", so Kolat. Diese Informationen an zentraler Stelle unterzubringen, könne nicht schaden, aber: "Ärztinnen und Ärzte dürfen nur verweisen auf diese Information, aber weitergehende Informationen medizinischer Art dürfen sie nicht weitergeben", bemängelt die Senatorin.