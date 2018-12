imago/PEMAX Bild: imago/PEMAX

Do 13.12.2018 | 09:25 | Interviews

- Parzinger: "Ein neuer Bau mit Bezug auf die Historie"

Nach einer schier endlosen Baugeschichte ist die James Simon Galerie vor dem Pergamon Museum auf der Berliner Museumsinsel fertig: am Donnerstag soll der Schlüssel für den Neubau feierlich an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz übergeben werden. Eigentlich sollte er schon 2013 fertig werden, doch Pfusch am Bau und Schwierigkeiten mit dem Untergrund führten immer wieder zu Verzögerungen. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Prof. Hermann Parzinger, äußerte sich im Inforadio erfreut über die Fertigstellung.



Im Inforadio sprach Parzinger von einer "grandiosen Geste an dieser Stelle der Museumsinsel vor dem Neuen Museum. Die architektonischen Elemente nehmen Bezug auf die historischen Gebäude: die Kolonnade des Stüler'schen Museums, die Freitreppe bezieht sich auf Schinkels Altes Museum, das Sockelgeschoss, das direkt an das Pergamonmuseum anbindet - es ist im Grunde ein neues Gebäude in der Formensprache des 21. Jahrhunderts, nimmt aber Bezug auf die historische Umgebung. Und das ist sehr, sehr gut gelungen."

Die nach dem Museums-Mäzen James Simon (1851-1932) benannte Galerie soll künftige den Besucherservice für die fünf Häuser der Museumsinsel bündeln. Es gibt einen zentralen Ticketbereich, ein Café, Garderoben und einen Museumsshop. Auch ein Auditorium für 300 Menschen und ein fast 700 Quadratmeter großer Raum für Sonderausstellungen sind vorgesehen. Das neue zentrale Eingangsgebäude ist nach Ansicht von Kulturstaatsministerin Monika

Grütters (CDU) absolut gelungen. "Was David Chipperfield hier geschaffen hat, ist eine großartige Empfangsgeste für alle Besucher der Kulturerbestätte. Das Haus ist offen, einladend und transparent und verbindet einmal mehr historische Elemente der großen Museumsbauten mit der Ästhetik der Gegenwart", sagte Grütters der Deutschen Presse-Agentur.