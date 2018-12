- Roth: "Die Probleme bleiben auf dem Tisch"

Premierministerin Theresa May hat das Misstrauensvotum ihrer parteiinternen Gegner knapp überstanden und reist am Donnerstag mit leicht gestärktem Rücken zum EU-Gipfel nach Brüssel. Doch viel geändert hat sich dennoch nicht. Der SPD-Politiker Michael Roth ist Staatsminister im Auswärtigen Amt und zuständig für Europapolitik, er sagte im Inforadio, er sehe nach wie vor große Schwierigkeiten, im britischen Parlament eine Mehrheit für den Brexit-Deal zu bekommen.

Die Stimmung sei nach wie vor "sehr aufgeheizt, sehr emotional und sehr ideologisch", sagte Roth. "Insofern müssen die Hausaufgaben in Großbritannien erledigt werden. Und die Zeit läuft."

Den Gegenwind aus dem britischen Parlament verstehe er "überhaupt nicht", so Roth. "Wenn man so wie ich davon überzeugt ist, dass Großbritannien nach wie vor in der EU am besten aufgehoben ist, ist alles, was das Vereinigte Königreich aus der EU herausführt, erst einmal deutlich schlechter als der gegenwärtige Zustand. Niemand will Großbritannien aus der EU drängen, aber es gibt nun mal diesen Weg, den das Land eingeschlagen hat." Der Brexit-Deal verlange beiden Seiten einiges ab, so Roth. "Und jetzt muss man da durch."