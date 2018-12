- Bradshaw: "Neue Volksabstimmung ist die wahrscheinlichste Lösung"

Theresa May ist nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, sie hat das Misstrauensvotum ihrer Partei überstanden. Aber die Hängepartie beim Brexit geht weiter. Ben Bradshaw sitzt für die Labour-Partei im britischen Unterhaus und war unter anderem BBC-Korresondent in Berlin. Er sieht May auch nach dem überstandenen Misstrauensvotum deutlich geschwächt - eine neue Volksabstimmung sei unumgänglich, betont er im Inforadio.



Seine eigene Labour-Partei forderte er auf, so schnell wie möglich ein eigenes Misstrauensvotum gegen May einzuleiten: "May muss nächste Woche vom EU-Gipfel zurückkommen und sich im Parlament präsentieren. Wenn wir zögern, haben wir keine Zeit mehr. Und je dichter wir an diesen Endpunkt kommen, desto näher rückt der Brexit ohne Vereinbarungen. Ich hoffe, dass Labour-Chef Jeremy Corbyn das begreift und hoffentlich nächste Woche ein Misstrauensvotum gegen May stellt." Ende März 2019 ist der bislang geplante EU-Austrittstermin Großbritanniens. Würde dieser Termin bei Neuwahlen oder bei einer neuen Volksabstimmung nicht in weite Ferne rücken? "Die EU hat in diesen Fällen schon eine Verlängerung der Frist angedeutet", so Bradshaw. Näher als Neuwahlen läge in jedem Fall ein neue Volksabstimmung: "Eine solche wäre schnell möglich und jetzt die wahrscheinlichste Lösung. Das Wichtigste ist, eine Mehrheit im Parlament dafür aufzubauen."

Das Brexit-Abkommen stößt im britischen Parlament quer durch die Parteien auf Ablehnung. Der EU-Gipfel will Premierministerin Theresa May deshalb weitere Zusicherungen geben. Doch es ist unwahrscheinlich, dass diese die Kritiker der britischen Regierungschefin überzeugen. Beim Brexit sind deshalb viele Szenarien denkbar und die Briten weiter auf einer Irrfahrt zwischen drinnen und draußen:



WEITERE NACHVERHANDLUNGEN VOR ABSTIMMUNG



Der mit der EU ausgehandelte Brexit-Vertrag soll Ende März einen geordneten Austritt ermöglichen. May nennt als spätesten Termin für eine Parlamentsabstimmung den 21. Januar. Die EU will nun nochmals Zusicherungen mit Blick auf die schwierige Nordirland-Frage geben. Denn Mays Kritiker befürchten, dass das Vereinigte Königreich auf Dauer in einer im Austrittsvertrag enthaltenden Auffanglösung gefangen bleiben könnte.



Diese würde spätestens Ende 2022 greifen, wenn die EU und Großbritannien sich nicht auf eine andere Lösung einigen. Das Vereinigte Königreich bliebe dann bis auf weiteres in einer Zollunion mit der EU. Die geplanten Gipfel-Zusicherungen sind aber rechtlich unverbindlich. Möglich ist laut Diplomaten deshalb, dass die EU bei anhaltendem Widerstand der Brexit-Hardliner im Januar nachlegt und doch eine "Interpretation mit rechtsverbindlichem Charakter" gewährt.



BREXIT OHNE ABKOMMEN



Bekommt May den Deal trotz aller Versuche nicht durchs Parlament, droht ein Austritt ohne Abkommen. Beziehungen aus 45 Jahren EU-Mitgliedschaft würden schlagartig am 29. März 2019 gekappt, und es droht das Chaos: Flugzeuge müssten womöglich am Boden bleiben, Waren würden am Zoll feststecken und Reisende in Grenzkontrollen.



In letzter Minute könnten beide Seiten deshalb Not-Vereinbarungen schließen. "Einige Regelungen könnten für ein paar Monate verlängert werden", sagt ein Diplomat. Die EU-Kommission hat bereits "Notfallmaßnahmen in vorrangigen Bereichen" identifiziert. Dazu gehören insbesondere der Luftverkehr, Aufenthalts- und Visafragen sowie Finanzdienstleistungen.



REGIERUNGSWECHSEL ODER NEUWAHLEN



May konnte sich bei einem Misstrauensvotum in der eigenen Partei am Mittwochabend behaupten: 200 Abgeordnete ihrer konservativen Tories stellten sich hinter sie, 117 aber gegen die Premierministerin. May ist damit für ein Jahr vor weiteren parteiinternen Umsturzversuchen sicher.



Eine Mehrheit der Abgeordneten im Unterhaus könnte Mays Regierung aber weiter mit einem Misstrauensvotum stürzen - womöglich mit Unterstützung der Tory-Rebellen. Das könnte zur Bildung einer neuen Regierung führen. Andernfalls könnten Neuwahlen angesetzt werden.



ZWEITES BREXIT-REFERENDUM



In Großbritannien gibt es quer durch die Parteien Rufe nach einem zweiten Referendum, das auch den Verbleib in der EU ermöglichen könnte. Die Zeit ist allerdings knapp: Experten schätzen den nötigen Vorlauf auf mindestens fünf Monate.



Ob Großbritannien am Ende in der EU bleiben würde, ist fraglich. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) verwies am Montag darauf, dass die Umfragen derzeit "nicht so viel anders" wie beim Austrittsreferendum von 2016 sind.



"HALBE" MITGLIEDSCHAFT NACH DEM NORWEGEN-MODELL



Einige Politiker in Großbritannien liebäugeln mit der "Norwegen-Option", die einen "weichen" Brexit und eine Art "halbe" EU-Mitgliedschaft ermöglichen würde. Großbritannien bliebe dabei im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und im EU-Binnenmarkt.

Dann müsste London aber auf die Forderung der Brexit-Befürworter verzichten, die Arbeits- und Niederlassungsfreiheit für EU-Bürger zu beschränken. Zudem müsste Großbritannien weiter Mitgliedsbeiträge an die EU zahlen, hätte aber kein Stimmrecht mehr bei Entscheidungen zur Weiterentwicklung des Binnenmarktes.



VERSCHIEBUNG DES AUSTRITTSTERMINS



Um Luft für ein zweites Referendum, Neuwahlen oder Nachverhandlungen zu schaffen, wäre die Verschiebung des Austrittstermins möglich. Dem müssten die anderen EU-Staaten einstimmig zustimmen.



Doch viel Luft für eine Verlängerung ist nicht, denn schon Ende Mai finden Wahlen zum Europaparlament statt. Würde über diesen Termin hinaus verlängert, müssten erneut britische Abgeordnete gewählt werden - die nach Ablauf des Brexit-Aufschubs wieder nach Hause gehen müssten.



Quelle: AFP