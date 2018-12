Das Brexit-Abkommen ist ausgehandelt, an diesem Dienstag wäre eigentlich das britische Parlament am Zug gewesen. Doch Regierungschefin Theresa May hat die Abstimmung im Unterhaus am Montag abgesagt. Es gibt offenbar noch einen Berg von Beratungsbedarf: "Das Abkommen wäre mit einer beträchtlichen Mehrheit abgelehnt worden", begründete May den Schritt. Hier finden Sie Interviews, Beiträge und Hintergründe zum Thema.