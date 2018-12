- Airlines warnen vor Brexit-Chaos

Der Chef von Ryanair, Michael O'Leary, ist bekannt für deutliche Worte. Den Brexit hat er vor kurzem die "dümmste Idee der Wirtschaftsgeschichte" genannt. Und die Chefs der anderen Fluggesellschaften dürften ihm da Recht geben. Am Mittwoch hat der internationale Airline-Verband IATA wieder gewarnt: Mit dem Brexit im Frühjahr droht ein Chaos am europäischen Himmel, wie Christiane Gronau aus der Inforadio-Wirtschaftsredaktion berichtet.

Das Horrorszenario vorneweg: Der Flugverkehr zwischen Großbritannien und dem europäischen Festland könnte komplett eingestellt werden - werden müssen. Möglicherweise über Tage oder Wochen. Diesen "worst case" wollen die Fluggesellschaft natürlich verhindern, aber sie wissen nicht wie.

Der Grund: nach derzeitigem Stand wissen die Airllines gar nicht, wie sie sich vorbereiten sollen. Bleibt das Land vorerst im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion? Dann würde sich zunächst nicht viel ändern.

Kommt es zum Brexit ohne Ausstiegsvertrag, heißt das laut IATA: Chaos. Selbst mit einem Notfallplan gäbe es dann Ausfälle und große Probleme. Dies könnte dazu führen, dass Passagiere in Berlin auf dem Flughafen im Flugzeug nach London sitzen, und die Maschine nicht starten darf. Denn die Regeln, nach denen in der EU geflogen wird, würden dann für Flüge auf die britische Insel nicht mehr gelten. Bei der Ankunft in London oder auf anderen britischen Airports würden ganz andere Pass- und Zollkontrollen drohen als jetzt.