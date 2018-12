dpa Bild: dpa

Mi 12.12.2018 | 09:05 | Interviews

- Was man über den mutmaßlichen Täter weiß

Fast zehn Minuten lang soll sich ein mutmaßlicher Terrorist am Dienstagabend in der Innenstadt von Straßburg einen Schusswechsel mit Sicherheitskräften geliefert haben, nachdem er drei Menschen getötet und 13 verletzt hatte. Er selbst konnte fliehen, nach ihm wird seitdem mit Hochdruck gefahndet. Michael Götschenberg (ARD-Hauptstadtstudio) informiert darüber, was über den 29-Jährigen bisher bekannt ist.



Nach bisherigen Angaben war den Mann den französischen Behörden als islamistischer Gefährder bekannt. Am Dienstag sollte er im Zusammenhang mit einer Mordermittlung festgenommen werden. Details der Tat halten die Ermittler bisher unter Verschluss. Ein großes Sicherheitsproblem ist, dass der Mann bewaffnet unterwegs ist. In Deutschland saß er 2016/2017 wegen Diebstahls in Haft und wurde danach nach Frankreich abgeschoben. "Man hielt ihn nicht nur für schwer kriminell, sondern auch für gefährlich." Der 29-Jährige ist ebenso wie sein Bruder französischer Staatsbürger mit algerischen Wurzeln. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden Handgranaten gefunden; offenbar bereitete er einen größeren Anschlag vor.