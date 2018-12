Drei Tote bei Anschlag in Straßburg

Am Rande des Weihnachtsmarktes von Straßburg sind am Dienstagabend drei Menschen bei einem Anschlag getötet worden. Wie der französische Innenminister Castaner mitteilte, erhöht Frankreich seine Terroralarmstufe. Es wurden zusätzliche Sicherheitskräfte nach Straßburg geschickt. Informationen zur aktuellen Lage von unserer Frankreich-Korrespondentin Christine Veenstra.



In ganz Straßburg herrscht höchste Alarmstufe; Teile der Stadt wurden abgeriegelt.

Elf Menschen wurden verletzt, fünf von ihnen schwer. Die Suche nach dem flüchtigen Schützen ging auch am Morgen weiter. Etwa 350 Sicherheitsbeamte und zwei Hubschrauber sind nach offiziellen Angaben daran beteilgt.

EU-Kommissionpräsident Juncker hat den Anschlag in Straßburg verurteilt.



Die Stadt sei ein Symbol für Frieden und die europäische Demokratie, sagte Juncker. Die EU-Kommission stehe an der Seite Frankreichs. Die Bundesregierung äußerte sich betroffen. Man trauere um die Getöteten, erklärte Regierungssprecher Seibert.

Die Bundespolizei in Baden-Württemberg warnt seit dem Anschlag vor Reisen über die Grenze bei Kehl. Als Begründung nannte sie die noch laufende Suche nach dem Täter. Die Bundespolizei hat ihre Kontrollen an der Grenze deswegen verstärkt.

Der Anschlag hat auch die EU-Abgeordneten in eine Ausnahmesituation gebracht. Über Stunden hinweg saßen sie im Parlaments-Gebäude in der elsässischen Stadt fest. Am frühen Morgen teilte Parlamentspräsident Tajani seinen Kollegen mit, sie dürften das Gebäude abseits des Stadtzentrums auf eigenes Risiko verlassen.