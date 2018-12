- Jemen - die vergessene Katastrophe

Seit vier Jahren herrscht im Jemen ein grausamer Bürgerkrieg. Die Bilder geben einen Eindruck des Grauens: Kinder mit eingefallenen Gesichtern, dünne Ärmchen. Im Durchschnitt alle zehn Minuten stirbt dort ein Kind an Krankheit oder Hunger – laut aktuellen Zahlen von Unicef. Die Vereinten Nationen sprechen von der größten humanitären Katastrophe. Karl-Otto Zentel ist der Generalsekretär der Hilfsorganisation CARE und war vor kurzem selbst im Land und schildert die Zustände.

CARE ist seit 26 Jahren mit rund 300 Mitarbeitern im Jemen im Einsatz, mit größtenteils jemenitischen Mitarbeitern, die seit vielen Jahren für CARE tätig sind und entsprechend hohes Vertrauen genießen. "Aber es ist alles andere als einfach und wird ständig schwieriger."

Ein Büro von CARE in der Stadt Al-Hudaida etwa musste nach einem Raketeneinschlag in der Nähe evakuiert werden. "Wir sind aber in der Nähe der Stadt, fangen die Flüchtlinge dort auf, registrieren sie und helfen ihnen, so gut wir können."