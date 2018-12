Bild: AP/dpa

Dienstag, 11. Dezember 2018 - Brexit - der aufgeschobene Showdown im Unterhaus

Das Brexit-Abkommen ist ausgehandelt, an diesem Dienstag wäre igentlich das britische Parlament am Zug gewesen. Doch Regierungschefin Theresa May hat die Abstimmung im Unterhaus. Es gibt offenbar noch einen Berg von Beratungsbedarf: "Das Abkommen wäre mit einer beträchtlichen Mehrheit abgelehnt worden", begründete May den Schritt. Hier finden Sie Interviews, Beiträge und Hintergründe zum Thema.



May strebt nach eigenen Worten zunächst weitere Verhandlungen mit der EU über die Brexit-Einigung an. Sie werde ihren EU-Kollegen die "klaren Bedenken" des britischen Unterhauses vortragen und "weitere Zusicherungen" aus Brüssel verlangen. Allerdings werde die Regierung auch die Vorbereitungen auf einen EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen "beschleunigen".



Bereits seit Tagen war in Großbritannien über eine Verschiebung der Abstimmung spekuliert worden. Bei einer absehbaren Abstimmungsniederlage hätte May eine offene Revolte in der Partei gegen ihre Führung fürchten müssen.



Die EU-Kommission hatte möglichen Nachverhandlungen schon im Vorfeld eine Absage erteilt. Nach Angaben aus London hatte May am Wochenende Gespräche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und EU-Ratspräsident Donald Tusk geführt. Spekuliert wurde, ob sie dabei die Möglichkeit von Nachverhandlungen sondiert haben könnte.

Hintergrund: Wer will was im Brexit-Streit?

Die britische Premierministerin May braucht 320 Stimmen im Parlament in London, damit ihr Brexit-Abkommen sicher ratifiziert wird. Doch sie kann nicht genügend Abgeordnete von dem mit der EU ausgehandelten Abkommen zum EU-Austritt überzeugen - May verschiebt kurzfristig die Abstimmung. Grob gerechnet muss sie rund 100 Abgeordnete auf ihre Seite ziehen oder doppelt so viele zur Enthaltung bringen. Derzeit sehen die Verhältnisse im Unterhaus so aus: