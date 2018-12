- Robertson: "Es herrscht politische Endzeitstimmung"

Man könnte von einer 'Never ending story' reden - wäre da nicht die 'Deadline' des 29.März 2019, dem Datum des britischen Austritts aus der Europäischen Union. Die Zeit wird langsam knapp, vor allem für Theresa May, die britische Regierungschefin. Doch was kann sie noch bewirken? "Nicht viel - außer ein paar kosmetischen Veränderungen", sagte Angus Robertson im Inforadio - er ist Abgeordneter der schottischen Nationalpartei und entschiedener Brexit-Gegner.

Robertson beschreibt die Stimmung in Großbritannien mit neun Worten der Schlagzeile einer britischen Tageszeitung: "Feigheit, chaotisch, Katastrophe, erbärmlich, Fehlschlag, beschämend, inkompetent, Tohuwabohu - das ist die britische Europapolitik". Man habe keine Ahnung, wie es in den nächsten Tagen und Wochen weiterlaufen soll.

Seine Mindestforderung: Wenn es zu einem Brexit käme, würde er für einen Verbleib im europäischen Binnenmarkt plädieren. "Das würde die nordirische Situation beruhigen. Das wäre unsere Mindestforderung." Robertson verwies darauf, dass eine Mehrheit von 62% in Schottland für einen Verbleib in der EU gestimmt habe, ebenso wie zwei von vier Nationen innerhalb des UK.

U-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat Nachverhandlungen am Brexit-Vertrag mit Großbritannien erneut ausgeschlossen. "Es gibt keinen Raum für Neuverhandlungen", sagte Juncker am Dienstag im Europaparlament in Straßburg. Möglich seien aber "weitere Klarstellungen und weitere Interpretationen". Das vereinbarte Austrittsabkommen werde "aber nicht wieder aufgeschnürt".





May trifft nun vor dem EU-Gipfel Ende der Woche am Dienstagabend sowohl Juncker als auch EU-Ratspräsident Donald Tusk, um nach Lösungen zu suchen. Davor sind auch Gespräche mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte in Den Haag und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin vorgesehen.



Alles hängt am "backstop"



Das "große Problem" für May sei die Auffanglösung für Irland, sagte Juncker. Der sogenannte backstop sei Grundlage für die gesamte Austrittsvereinbarung mit London und "notwendig für Irland". Die EU werde Irland hier "niemals alleine lassen".



Der backstop soll nur in Kraft treten, wenn sich Großbritannien und die EU nicht auf eine andere Lösung einigen können, um auch in Zukunft Kontrollen an der Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland zu vermeiden. Bei der Auffanglösung würde das gesamte Vereinigte Königreich zeitlich unbefristet in einer Zollunion mit der EU bleiben. Dies lehnen auch viele Brexit-Hardliner in Mays Partei ab.