- Alleinerziehende: Biehn fordert bessere staatliche Lösungen

Familie - das ist längt nicht mehr nur Mutter, Vater, Kind. Es gibt in Deutschland 2,6 Millionen Familien, in denen ein Elternteil allein die Kinder großzieht, weil sich zum Beispiel die Eltern getrennt haben, ein Elternteil gestorben ist, oder einer von beiden das Kind nicht gewollt hat. "Das Geld ist ein großes Problem - und die Kinderbetreuung", erklärt Erika Biehn, Chefin des Bundesverbands Alleinerziehender Mütter und Väter. Kritisch äußert sich Biehn im Inforadio zum staatlichen Unterhaltsvorschuss.

Geld und Kinderbetreuung hingen unmittelbar zusammen, betont Biehn: Sobald eine Berufstätigkeit wegen fehlender Kita-Betreuung nicht möglich sei, seien Alleinerziehende auf Sozialleistungen angewiesen. "Das ist immer äußerst knapp, denn Jobcenter gehen sehr rigide mit diesem Problem um", kritisiert Biehn.



Vom staatlichen Unterhaltsvorschuss für Kinder bis 18 Jahren hält Biehn nicht viel: "Für diejenigen, die ein normales Einkommen haben, ist das wunderbar. Bei Sozialhilfeempfängern freut sich der Staat, denn er muss weniger Leistungen zahlen", so Biehn. Dann gebe es aber noch eine dritte Gruppe, die letztlich sogar weniger Geld zur Verfügung haben: "Beim Wohngeld und Kinderzuschlag wird der Unterhaltsvorschuss berücksichtigt und häufig werden dann Leistungen versagt. Für diese Menschen hat das Bundesfamilienministerium noch keine Lösung abgeboten", bemängelt Biehn.



Zum sogenannten "Gute-Kita-Gesetz" von Familienministerin Franziska Giffey (SPD), wonach 5,5 Milliarden Euro in die Kinderbetreuung gesteckt werden sollen bemerkt Biehn, davon könnten nur Familien profitieren, deren Arbeitszeiten zu den Kita-Öffnungszeiten passten. "Hier in Essen haben wir andere Modelle ausprobiert, so zum Beispiel das der 'Kinderfeen'. Die kommen in den Haushalt, auch morgens um 6 Uhr, damit die Mutter rechtzeitig anfangen kann zum Beispiel als Krankenschwester. Dieses Modell war für ganz viele hilfreich."