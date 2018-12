dpa Bild: dpa

Mo 10.12.2018 | 12:25 | Interviews

- EVG-Sprecher hofft auf Einigung vor Weihnachten

Ein Warnstreik der Gewerkschaft EVG hat am Montagmorgen bundesweit den Fernverkehr der Bahn zum Erliegen gebracht, in Berlin blieben die S-Bahnen zumindest in der Innenstadt stehen. "Die Bahn war nicht bereit, ein verbessertes Angebot vorzulegen", begründet EVG-Sprecher Uwe Reitz den vierstündigen Warnstreik. Die Tarifgespräche seien aber noch nicht gescheitert, betont er im Inforadio.

rbb|24 dpa/Nietfeld Warnstreik bei der Bahn - Zugverkehr läuft wieder - weiter massive Einschränkungen Der Warnstreik der EVG hat am Montagmorgen den Bahnverkehr in Deutschland weitgehend lahm gelegt. Inzwischen haben die Züge wieder Fahrt aufgenommen, auch bei der Berliner S-Bahn. Die Gewerkschaft zeigt sich nun gesprächsbereit.