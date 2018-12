- Streik legt Berliner S-Bahn lahm

Wegen des bundesweiten Warnstreiks bei der Bahn fällt auch die Berliner S-Bahn weitgehend aus. Wie S-Bahn-Sprecherin Spieker dem Inforadio am Montagmorgen sagte, fahren nur auf einigen Außenstrecken noch Züge. Im Innenstadtbereich sei der Verkehr praktisch zum Erliegen gekommen. Zudem fielen auch noch die Lautsprechersysteme aus.



Grund für die streikbedingten Ausfälle ist laut Spieker, dass sich die Fahrdienstleiter in der Betriebszentrale an dem Warnstreik beteiligen. Er soll bis 9 Uhr dauern. Nach Angaben der S-Bahn-Sprecherin kann es aber noch bis in den Nachmittag hinein Einschränkungen geben.



Im gesamtem Berliner S-Bahn-Netz sind außerdem die Lautsprecher ausgefallen. Es steht zzt. keine akustische Fahrgastinformation zur Verfügung, wie die S-Bahn per Twitter mitteilte. Fahrgäste werden gebeten, die Anzeigen am Zug und vor Ort zu beachten.



Auch der Bahn-Fernverkehr ist wegen des Warnstreiks der EVG bundesweit eingestellt. Die Gewerkschaft fordert im Tarifkonflikt mit der Bahn ein besseres Lohnangebot, erst dann will sie die Verhandlungen wieder aufnehmen. Die Bahn sprach von einer überflüssigen Eskalation.