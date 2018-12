imago/Matrix Bild: imago/Matrix

- Sein Schicksal bleibt in der Schwebe

Seit nunmehr sechs Jahren sitzt Wikileaks-Gründer Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London fest. Nach dem Willen des Botschafters sind inzwischen alle Voraussetzungen geschaffen, damit Assange ohne Gefahr für Leib und Leben das Haus verlassen kann. "Der Botschafter sagt, ihm sei von britischer Seite versichert worden, dass Assange nicht an ein Land ausgeliefert wird, in dem ihm die Todesstrafe drohen könnte," berichtet London-Korrespondent Thomas Spickhofen.