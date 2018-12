- Seit 50 Jahren spinnen die Römer auch auf Deutsch

Er ist klein, hat einen dicken Freund mit Superkräften und prügelt sich gern mit Römern: Asterix. Seit genau 50 Jahren ist er der Lieblingsfranzose der Deutschen. "Asterix der Gallier" erschien am 7. Dezember 1968 zum ersten Mal in deutscher Übersetzung. Den Spruch "Die spinnen, die Römer!" kennt seitdem jedes Kind auch hier zu Lande. Der Germanist Markus Engelns hat mit Asterixbüchern Lesen gelernt, wie er im Inforadio verriet - und erklärt, worin der bis heute anhaltende Erfolg der Reihe begründet ist.



Als Comicforscher kann Engelns die Faszination des streitbaren kleinen Galliers unterschiedlich erklären. "Man kann sie als Haudrauf-Action-Comics lesen, vor allem wenn man sich die Figur Obelix anguckt. Erwachsene können sie aber auch als politische Satiren lesen, die Menschen aller gesellschaftlichen Schichten anspricht."

Als der erste Asterix-Band "Asterix der Gallier" in Deutschland erschien, wurde das Land von den 68er-Unruhen erschüttert. Die Botschaft der Rebellion - in diesem Fall gegen die Obrigkeit der Römer - passte genau in die Zeit. "Das holte natürlich gerade junge Leser damals ganz wunderbar ab", sagt Engelns.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Erfolgs: Die zahlreichen Running Gags, die in unzähligen Variationen wiederholt werden. Immer wieder wird das Piratenschiff versenkt, immer wieder darf Troubadix nicht singen, immer wieder droht Häuptling Majestix vom Schild zu fallen. Aber eben nicht immer wieder auf dieselbe Weise, sondern immer wieder unterschiedlich - und trotzdem immer wieder saukomisch.