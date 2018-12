dpa-Zentralbild Bild: dpa-Zentralbild

Fr 07.12.2018 | 06:25 | Interviews

- Schimke: "CDU hat kein Interesse an vorgezogenen Neuwahlen"

Am Freitag fallen die Würfel: in einer Kampfabstimmung entscheiden die Delegierten des CDU-Parteitags über den Nachfolger oder die Nachfolgerin der Parteivorsitzenden Angela Merkel. In den vergangenen Tagen haben viele Delegierte klar Stellung bezogen, wen sie favorisieren. Die Brandenburgerin Jana Schimke zum Beispiel will für Merz stimmen, wie sie im Inforadio sagte. Sollte der Merkel-Rivale die Wahl für sich entscheiden, sieht Schimke dennoch keine Gefahr, dass er versuchen könnte, die Kanzlerin zu stürzen.