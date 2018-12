- Schleicher (OECD) warnt vor Scheitern des Digitalpakts

Der Digitalpakt hat sich zum Zankapfel zwischen Bund und Ländern entpuppt. Die Kultusministerkonferenz lehnt das Modell des Bundes ab und sieht die Länder in ihren Finanzen und Kompetenzen beschnitten. Der OECD-Bildungsforscher Andreas Schleicher sieht durchaus Vorteile darin, die Bildung den Ländern alleine zu überlassen: "Das schafft Flexibilität, die Länder stehen im Wettbewerb um bessere Ideen."

Bildung ist in Deutschland immer strikte Ländersache. Das ist unter anderem in der deutschen Geschichte begründet. Inforadio-Redakteurin Liane Gruß bringt es auf den Punkt.

Es gebe aber durchaus auch Systeme, in denen Bildung erfolgreich zentral angelegt sei, so zum Beispiel in Kanada, Belgien oder Finnland. In Deutschland gehe es aktuell um die Frage, wie die Mittel für Bildung gebündelt werden können. Egal, ob Bund, Länder oder Kommunen: "Jeder muss überlegen, wie er seinen Beitrag leisten kann, es geht um die Unterstützung der Schulen."



Der Digitalpakt sei keine Revolution, "das sollte heute eigentlich selbstverständlich sein", kritisiert Schleicher. Deutschland könne sich ein Scheitern dieses Vorhabens nicht leisten. "Vor Ort muss wesentlich mehr auf den Weg gebracht werden, dabei ist die Schaffung der nötigen Infrastruktur nur der erste Schritt."